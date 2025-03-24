النجف.. اعتقال ثلاثة أشخاص اطلقوا النار على مواطن

أعلنت قيادة شرطة ، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة أشخاص اطلقوا النار على مواطن.

وقالت الشرطة في بيان، "بإشراف مباشر من قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب الفتلاوي، تمكن الإجرام، وبدعم الجهد الاستخباري التقني، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد اعتدائهم على أحد المواطنين بإطلاق النار عليه من مسدس، ما أدى إلى إصابته برصاصة واحدة".

وأضاف البيان "جاء ذلك بعد ساعة واحدة من تلقي البلاغ، حيث استُخدمت الوسائل التقنية والمعلومات الاستخبارية لتحديد أماكن وجود المتهمين وضبط سلاح الجريمة".