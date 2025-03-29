اعتقال ثلاثة أشخاص بعد مشاجرة وسط بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "بعد ورود اخبار بوجود حادث مشاجرة وأطلاق نار ضمن منطقة باب الشيخ قرب مرقد الشيخ الكيلاني على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة المتمثلة بقسم شرطة باب الشيخ إلى محل الحادث".

وأضاف البيان "تبين حصول مشاجرة وأطلاق نار بين اشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم أدت إلى اصابة احد الأشخاص"، مشيرا الى أنه "تم القبض على (3) من المعتدين وإيداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم". وأضاف البيان "تبين حصول مشاجرة وأطلاق نار بين اشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم أدت إلى اصابة احد الأشخاص"، مشيرا الى أنه "تم القبض على (3) من المعتدين وإيداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".