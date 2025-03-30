وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من القاء القبض على مسافرة عراقية، ضبط بحوزتها (1) كغم من مادة الكريستال المخدرة مخبأه داخل نعلها، كما تم ضبط حبوب الترامادول المخدرة والبالغ عددها (3,790) حبة بالإضافة إلى (4) غم من مادة ( المارجوانا)، كانت مخبأة في الشال النسائي، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".وأضافت ان "عملية الضبط تمت من قبل مفتشات وشعبة والشعبة الفنية بالتعاون مع شرطة الكمرك و مفرزة k9 وشعبة التراخيص والاستخبارات".وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطة الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".