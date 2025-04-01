مقتل شخص واصابة اخر بهجوم مسلح في ميسان



السومرية نيوز ـ امن





افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص واصابة اخر في .





وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه "قتل شخص وأصيب اخر بهجوم مسلح في منطقة الشبانة وسط محافظة ميسان".

وأضاف، ان "سيارات الاسعاف نقلت المصاب والشخص المقتول الى مستشفى قريب من مكان الحادثة، فيما شرعة الاجهزة الأمنية بالتحقيق".