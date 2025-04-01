وقال المصدر لـ ، أنه "ارهابياً استهدف بـ"فأس" مسيرة خلال احتفالات رأس السنة البابلية (اكيتو) بمحافظة ، مما تسبب بإصابة 3 أشخاص (شاب وامرأة مسنة ومنتسب)".وأضاف، أن "المهاجم قام بترديد عبارات داعشية بعد تنفيذ الهجوم"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية تمكنت مباشرة من اعتقاله".