بعد شجار مع لواء.. جدل بشان "تعذيب مهندس حتى الموت" في مركز شرطة ببغداد (فيديو)

وتناقلت مناشدة منسوبة لذوي المهندس خالد، والتي وجهوها الى والى ووزير الداخلية ومديرية الشؤون، قالوا فيها ان ابنهم دخل في مشاجرة مع لواء في في احدى مناطق ، قبل ان يجري اللواء اتصالا تسبب باعتقال المهندس من قبل النجدة وتعرضه للضرب والتعذيب، وبعدها تم نقله الى مركز شرطة حطين في لاكمال التعذيب، بحسب ادعاء ذوي المجني عليه.واكملوا بحسب المناشدة المتداولة انه "عندما فقد الوعي واخذه النزيف نقلوه الى ، والان يرقد في المستشفى وهو شبه ميت سريرياً".وتسربت انباء عن ان الشخص تم اعتقاله بعد ان دخل في مشاجرة، ولم تصدر اية معلومات من القوات الأمنية ووزارة الداخلية تنفي او تثبت ما تعرض له الضحية، في محاولة الى نسب ان ما تعرض له من ضربات جاءت اثناء المشاجرة.لكن هناك مقطع فيديو يظهر الضحية وهو في التوقيف في صحته الكاملة ويتناقش مع عناصر الشرطة، ما يثبت ان الصور التي تظهره ميت سريريا في المستشفى نتيجة لما تعرض له في الفترة بين دخوله التوقيف وبين دخوله الى المستشفى.