هربت من المنزل ولحقها بعجلته.. رجل يقتل زوجته دهسًا بعد شجار في بابل

وقال اعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز ، ممثلة بقسم مكافحة إجرام شمال المحافظة - شعبة قضاء وبالتعاون مع مفارز في القضاء - مركز شرطة ، وبعملية أمنية سريعة وخاطفة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل زوجته في قضاء إثر خلاف عائلي نشب بينهما".وأوضح اعلام القيادة أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت فور ورود معلومات عن وجود جثة امرأة ، وبعد الكشف عليها في المستشفى ، بجمع المعلومات والتحري عن سبب الوفاة".وأضاف ان "التحريات كشفت أن زوج الضحية هو مرتكب الجريمة نتيجة خلافات أسرية داخل منزلهما، وحين حاولت الضحية الهرب، لاحقها الجاني بمركبته ودهسها وتركها على قارعة الطريق، ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث".وأشار الى انه "بفضل سرعة التحرك الأمني والجهود المكثفة، تمكنت القوات الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم الهارب وإلقاء القبض عليه بعد مطاردته، وذلك في غضون أقل من ساعتين على وقوع الجريمة، كما تم ضبط المركبة التي استخدمها في عملية الدهس، وقد اعترف المتهم صراحةً بارتكابه الجريمة ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لإحالته إلى القضاء".