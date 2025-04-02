توضيح بشأن سحب القطعات القتالية من بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن وجود توجيهات صادرة عن رئيس القائد العام للقوات المسلحة تتعلق ( بسحب قطعات قتالية من العاصمة وهيكلة مديريات ونقلها الى مفاصل أمنية اخرى ونقل فرقة من بدل فرقة بالجيش العراقي ) وهذا الآمر عار عن ولا اساس له".وأضافت: "ندعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول أنباء كاذبة تخص عمل قواتنا الأمنية البطلة ، كما نؤكد على ان الجهات المختصة في تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يروج للشائعات المغرضة ".