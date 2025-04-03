مصرع شخصين واصابة 5 بحادث مروري عند مدخل الناصرية (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادثا مروريا مروعا حدث بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة عند مدخل ، ما أدى الى انقلاب إحداهما"، مبينا أن "الحادث نتج عنه شخصين واصابة 5 آخرين".وأضاف المصدر، أن "سيارة إسعاف وصلت الى مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".