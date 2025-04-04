ضربة جوية دقيقة تدمر عجلة مفخخة لداعش في راوة

وذكرت القيادة في بيان أن "صقور الجو الأبطال نفذوا ضربة جوية ناجحة باستخدام طائرات “سزنا كرفان”، أسفرت عن تدمير العجلة بشكل كامل، والتي كانت تحتوي على كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة".وأكدت أن المحاولات المتكررة لعناصر للتخفي والفرار من أنظار قواتنا الأمنية لن تفلح، في ظل الجهد الاستخباراتي والميداني المتواصل والدقة العالية في الأداء التي تتمتع بها مفاصل .وشددت على أن "القوات الأمنية ستواصل ضرباتها الاستباقية بكل حزم، لحماية المواطنين وتطهير كل شبر من أرض من بقايا الإرهاب".