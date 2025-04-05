في منفذين حدوديين.. اعتقال أجنبي وعراقي اثناء ادخال "حبوب مشبوهة ومخدرة"

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " في واجبين منفصلين تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من خلال التفتيش الدقيق لكافة البضائع والاشخاص، من ضبط حبوب مخدرة وإلقاء القبض على حائزيها في منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين".وأوضحت ان "مديرية منفذ الشيب بالتعاون مع الدوائر العاملة، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية، ضبط بحوزته حبوب مختلف الانواع يشتبه بانها مخدرة".وأشارت الى انه "في ذات السياق تمكنت مديرية منفذ الشلامجة، من إلقاء القبض على مسافر عراقي في صالة الوافدين، ضبط بحوزته (2,000) حبة نوع نيمادول مخبأة داخل كيس بلاستك في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".وأكدت "تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة المتهمين والحبوب المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".5 نيسان 2025