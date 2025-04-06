كيلو مخدرات و10 غرامات "امفيتامين" تقود صاحبها للمؤبد في واسط

وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأوضحت ان "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام وعشرة غرامات من مادة المثيل امفيتامين، إضافة إلى اقراص مخدرة بعدد 210، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 28/أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".