الانبار.. القبض على شاب "ظهر في بث مباشر يحتسي الخمر ويكفر بالله" (صورة)

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مكافحة إجرام القت القبض على الشاب الذي ظهره في البث المباشر وهو "يحتسي الخمر ويكفر بالله" وحاليا هو في قبضة العدالة لينال جزاءه العادل.الصورة ادناه: