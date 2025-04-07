وبعد 7 أيام من الغيبوبة، غادر المهندس الحياة، نتيجة الفشل الكلوي، حيث فقد الوعي ورقد في المستشفى منذ أيام بعد تعرضه لـ"تعذيب" لاتزال تفاصيله غامضة ومتضاربة، عقب ان دخل مركز شرطة حطين ثم تحويله الى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية اثر مشاجرة بين المهندس ولواء بالشرطة الاتحادية.وقال ابنة عمة الضحية، البكري، في منشور على حسابه في : "انتقل الى الله الشاب المهندس الشهيد بإذنه تعالى خالد لطيف، ذهب الى الله وجسمه مليء باثار التعذيب لتكون شاهدة على وحشية وبربرة هذه الدولة".وأضاف: "ترك هذه الدنيا بتعذيبها وكذبها وتلفيقها وانتقل الى ، عار على الشعب العراقي ان سكت، عار على الدولة ان سكتت، عار على الانسانية ان لم تنتفض اليوم في ، انتفاضة حتى القصاص .. انتفاضة حتى القصاص".وفي منشور سابق، كان البكري قد كتب بسطور مطولة عن ذكرياته مع ابن عمته، وجوانب من حياة وشخصية الضحية، حيث وصفه بأنه "صديقه الأقرب، الإنسان الذي كان قطعة من النقاء في هذا العالم، صاحب الأخلاق العالية وملك المواقف المشرفة التي لا تُنسى، كان دومًا سندًا لأصدقائه، وملاذًا لكل من احتاجه".وأضاف: "منذ طفولته، كان عقله متقدًا، وذكاؤه لامعًا، لم يعرف الكسل يومًا، فاجتهد وسهر الليالي حتى تخرج من ثانوية المتميزين، واضعًا نصب عينيه حلمه في الهندسة المدنية. لم يكن مجرد طالب، بل كان فارسًا في سباق مع الزمن، يطارد المعرفة، يصقل مهاراته، حتى فاقت خبرته عمره بسنوات".وأوضح أن "بشير كان يرسم مستقبله بحماس، منذ تخرجه قبل ٦ سنوات وهو يعمل اكثر من ١٩ ساعة يوميا! (نعم وفعلا وبدون مبالغة كان يعمل ١٩ ساعة يوميا واحيانا يسهر ليومين متتالية بسبب العمل، خطط لتجهيز نفسه وتنظيم وقته من اجل دراسة الماجستير في مجال الهندسة، ومن ، كان يؤمن أن بحاجة لعقولٍ مثله، وكان دائمًا يقول لي: “نشأت، من كثر ما الطموح براسي جبير، أريد أسابق الزمن حتى أحققه، ويطلع هذا الإنجاز من ، مو من مدينة ثانية…” كان يحلم بأن يرفع اسم عاليًا، أن يعيد إليها أمجادها بإنجازاته".وتابع: "لكن المدينة التي أحبها، المدينة التي تغنّى بحنانها وجمال معالمها، خانته… غدرته بوحشية لا توصف. بشير لم يُمنح فرصة ليحقق أحلامه، بل ضُرِب وعُذِّب بطريقة دموية، وكأن من أذاه لم يكن إنسانًا، وكأن القلوب تحجرت فلم ترحم روحه النقية.".