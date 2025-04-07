إصابة موظف بوزارة التعليم إثر إطلاق النار عليه في بغداد

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "موظفا في تعرض لإصابة بعد إطلاق النار عليه من قبل اشخاص معروفين لديه في منطقة المعالف بالعاصمة بغداد".وتابع، انه "القوات الأمنية باشرت بالتحقيق بالحادثة من اجل القبض على المتهمين واحالتهم الى الجهات القضائية"، مبينا ان " المتهمين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة ولم تعرف اسباب الخلافات بينهم".