انطلاق عملية أمنية واسعة لتفتيش شمال راوه وجزيرة نينوى(صور)





السومرية نيوز ـ أمني



أعلنت ، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لتفتيش شمال جزيرة ضمن قاطع عمليات الجزيرة بإشراف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن يارالله.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن يارالله، أشرف فجر اليوم على انطلاق العمليات العسكرية لتفتيش شمال باتجاه جزيرة ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

وتابعت ان "العملية نفذتها قطعات الجيش والقوات الخاصة وبإسناد طيران الجيش وطائرات واستطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية، وبمشاركة الجهد الهندسي لمديرية الهندسة العسكرية".