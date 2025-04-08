القوات الأمنية تعتقل "سارق الصيدليات" في بغداد (فيديو)

وقال المكتب في بيان، انه تتبع المتهم في مناطق مختلفة من العاصمة وصولاً إلى اعتقاله.وبحسب مقطع مصور، نشره المكتب، فإن السارق كان يختار ضحاياه بعناية، فلا يذهب إلى صيدليات مكتظة ويتواجد فيها الرجال، بل كانت بوصلته تتجه نحو الصيدلية التي تشهد تواجداً نسوياً.