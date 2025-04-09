أرتال أمريكية أم عملية عسكرية؟.. كشف حقيقة ما يجري في الانبار

– أمن



كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الأربعاء 9 نيسان/ ابريل 2025، حقيقة ما يجري في محافظة ، وذلك بعد التقارير التي تحدث عن وجود طيران حربي كثيف هناك.



وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه لا توجد أي ارتال أمريكية في طريقها الى ، وما يحصل هو عملية عسكرية انطلقت أمس بأشراف رئيس اركان الجيش ضمن قاطع عمليات الجزيرة لملاحقة فلول عناصر التنظيم الإرهابية.