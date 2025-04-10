توجيه برلماني باستضافة القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس "بشير خالد"

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، ان "النائب الأول لرئيس وجه النيابي رقم 63 باستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المهندس خالد وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدد".ووجه رئيس القائد العام للقوات المسلحة، ، الاثنين (7 نيسان 2025) بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن وفاة المهندس خالد، فيما أكد أن نتائج التحقيق بالحادث ستعلن أمام انظار الرأي العام.وأبدت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (7 نيسان 2025) اسفها لوفاة المهندس بشير خالد، فيما أكدت على وجوب تطبيق القانون والتوصل إلى المتسببين بالوفاة وانزال اقصى العقوبات بحقهم.