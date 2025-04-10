توجيه حكومي يخص "الكتل الكونكريتية" في بغداد

أعلنت ، الخميس، عن توجيه برفع "الكتل الكونكريتية" المتروكة من جميع مناطق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، تزامناً مع فعاليات عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥، وتلبية لمناشدات المواطنين، الفريق الدرع الركن يوعز برفع "الكتل الكونكريتية" المتروكة من جميع مناطق العاصمة".

وأضاف البيان "باشر الجهد الهندسي قيادتنا، برفع جميع الكتل الكونكريتية الموجودة ضمن ، جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الامانة والبلديات".