ميسان.. اعتقال متهمين بالقتل بعد اختفائهما 10 سنوات

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال متهمين بالقتل بعد اختفائهما لأكثر من عشر سنوات.

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوة امنية من قسم شرطة وبناءً على مصادرها الخاصة حددت مكان تواجد متهمان مطلوبان وفق جريمة القتل العمد بعد تواريهما عن الأنظار لأكثر من عشر سنوات".

واضافت أن "القوة ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بالمتهمين وفق المعلومات المتوفرة لديها استطاعت من ضرب طوق امني واقتحام مكان تواجدهم والإطاحة بهما".