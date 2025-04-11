بسبب خلافات عائلية.. انتحار رجل داخل منزله في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث قتل ضمن في قضاء النهروان بالعاصمة ، وتم التوجه إلى مكان الحادث والعثور على جثة رجل مقتول برصاصة في الرأس".وأضاف، ان "المعلومات الأولية بحسب الأدلة الجنائية فإن الرجل انتحر داخل منزله بسبب خلافات عائلية مع ذويه وتم العثور على مسدس بجانبه".وتابع، ان "القوات الأمنية شرعت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".