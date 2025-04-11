القبض على متهم كان يخطط لتنفيذ "دگة عشائرية" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت قوة مشتركة من (قسم شرطة النهروان، نجدة النهروان) وبإسناد من ، من إلقاء القبض على متهم كان يخطط للقيام بـ”دگة عشائرية” في منطقة الدوانم التابعة لقضاء النهروان".وتابع، انه "جاءت هذه العملية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من أحد المواطنين المتعاونين، حيث تم على الفور تطويق المنطقة وتنفيذ عملية تفتيش للعجلات المارة".وأضاف، انه "أسفرت العملية عن القبض على المتهم، وضبط (6) بنادق نوع كلاشنكوف داخل عجلته نوع (فورتي)، حيث اعترف المتهم صراحةً بنقل الأسلحة بهدف تنفيذ “الدگة العشائرية".