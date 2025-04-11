رجل أمن يدفع حياته ثمن تطبيق القانون... أهل الضحية يكشفون: الجاني عليه سوابقُ بابتزازِ الطالباتِ

كشف ذوو رجلِ الامن الذي دهسه استاذ ٌ بجامعةِ ، أنه من خلالِ لقائِهم بشهودِ العيان أكدوا لهم أن السيارةَ كانت تحمل أستاذاً واحدى الطالباتِ وان رئاسةَ الجامعةِ أكدت لهم أن الجاني عليه سوابقُ بابتزازِ الطالباتِ.وكان الاستاذ ٌ بجامعةِ تسبب بازهاقِ روحِ رجلِ امنٍ يعملُ في الجامعةِ عندما دهسه بسيارتِه المظللة حين حاول ايقافه بعد الاشتباه بقيام بفعل فاحش داخل سيارته في حرم الجامعة مع إحدى الطالبات.إليكم ما قاله ذوو الضحية خلال تشييعِ ولدهم في هذا التقرير من السومرية!