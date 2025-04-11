الأولى مع أجهزة كهربائية والثانية داخل "نعل".. ضبط عمليتي تهريب في محافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، أنه "نجحت مفارز جهاز في إحباط محاولتين منفصلتين لتهريب في محافظتي والبصرة، كشفت عن أساليب متنوعة يلجأ إليها المهربون لإخفاء سمومهم".وأضاف: "ففي العاصمة ، وبعد عملية رصد واستقصاء معلوماتي دقيق، تمكنت مفارزنا من اعتقال أحد تجار الذي اتبع أسلوباً احترافياً لإخفاء المواد المخدرة داخل أجهزة ومعدات كهربائية، وقد أسفرت العملية عن ضبط 700 غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل هذه الأجهزة".وتابع: "بالتوازي، نفذت مفارز الجهاز في عملية نوعية ثانية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم آخر استخدم أسلوباً مختلفاً، حيث عمد إلى إخفاء 400 غرام من مادة الكريستال المخدرة داخل النعل (صندل)".وأشار الى ان "العمليتين اعتمدت على عمل استخباري متقن وجهد ميداني متواصل، وتمتا وفق الإجراءات القانونية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وقد أحيل المتهمون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".