رجل يبدأ صباحه بإطلاق النار على نفسه داخل عجلته غربي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان رجلا اقدم على الانتحار داخل عجلته بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس ضمن والسلام التابعة لقضاء ابي غريب غربي العاصمة لاسباب مجهولة".وأضاف أن "قوة امنية وصلت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث".