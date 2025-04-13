الألغام "تلعب الغميضة" مع العراق.. هجرة مع السيول والرمال وخرائط زراعتها "مفقودة"

وقال الدائرة إن "المساحة الملوثة بالألغام في عموم تبلغ 6 آلاف كيلو "، مشيراً إلى أن أكثر من ألفي كيلو متر بقليل هو المتبقي من المساحة الملوثة بالألغام، بجهود الدائرة والمنظمات الدولية والدول الصديقة التي استطاعت تطهير أغلب الأراضي من هذا التلوث".ولفت إلى "وجود تحديات واجهت برنامج الإزالة على مستوى الإمدادات المالية وتعثرها، والحرب مع " "، والسيول والانجرافات التي نجم عنها ما يسمى بـ"هجرة الألغام" وتحرك حقولها بفعل هذه الظواهر"، مشيرا الى "طمر الذخائر الحربية بسبب الانجرافات والسيول وحركة الرمال، وما زاد الأمر تعقيدا هو فقدان الخرائط المتعلقة بحقول الألغام التي زرعت إبان الحرب على حدود ، مما يمثل عقبة وتحديا كبيرين أمام أعمال الإزالة".وأكد مجيد، أن "نصف التلوث بالألغام موجود في محافظة ، لاسيما الذخائر الحربية المطمورة في المحافظة، بعد أن كانت مسرحا للعمليات العسكرية إبان حرب الأولى عام 1980"، مشيرا الى ان الدائرة أشرفت مؤخراً على تطهير وإزالة الألغام القريبة من المشروع الستراتيجي للبتروكيمياويات في قضاء بمحافظة البصرة، على مساحة 4500 دونم، والقريب من "، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.