بالصورة.. قصف جوي في صلاح الدين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، " بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية استمرار العمل التعرضي الذي تقوم به قواتنا الأمنية الشجاعة، في تعقب العناصر الإرهابية المنهزمة، فقد تواصل العمل الميداني والجهد المتميز للغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامهم الأمثل لموارد المراقبة الفنية والبشرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في ، إذ تم رصد مضافتين للإرهابيين في جزيرة " مرموص" ضمن قاطع ".وأضافت "بناء على هذه المعلومات الدقيقة فقد نفذ صقور الجو الغيارى بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية استهدفت خلالها المضافتين وقتل من بداخلهما من عناصر عصابات الإرهابية وتدمير معدات ومواد لوجستية واجهزة اتصال".