وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تتمكن من القبض على متهمين اثنين يصنفون من الخطرين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب عن جريمة اطلاق النار على الدور السكنية بسبب خلافات عشائرية وقتل اثنين من اصحاب الدور ضمن شرق العاصمة ".