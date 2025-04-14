بينهم عصابة.. الإطاحة بعدد من المتهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت تشكيلات قطعاتنا الامنية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة مكونة من "شخصين اثنين" يستقلون عجلة نوع (BYD) اقدموا على سرقة "الكيبل الضوئي الخاص بالانترنيت" وبالجرم المشهود".وتابع، انه "تم القبض على اخرين بقضايا (الابتزاز الالكتروني، النصب والاحتيال، اطراف مشاجرات)، وذلك ضمن مناطق (الامين، ، حي البتول، ، ديالى) في جانب ."وأضاف، انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".