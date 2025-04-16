"آثار عض وكدمات".. وفاة طفلة "تحت التعذيب" على يد والدها وزوجته شرقي بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معلومات وردت من احد المتعاونين بوجود حالة قتل طفلة اثر تعنيف اسري في منطقة حي المنتظر شرق العاصمة"، مشيرا الى ان "عند التحقيق تبين ان الطفلة تولد 2020 وتوفيت نتيجة التعذيب".وأوضح أن خبير الأدلة الجنائية اكد مشاهدة اثار تعذيب على الجثة تمثلت بشد واثار اسنان "عض" وكدمات زرقاء على الجسم.وبين انه "بعد التحقيق من قبل ضابط المركز تم القاء القبض على والدها وزوجة الاب الثانية وكانت اعترافاتهم انهم هم من قاموا بقتلها نتيجة التعنيف".