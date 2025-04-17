كشف ملابسات مقتل امرأة "نحراً" في بابل والاطاحة بالجناة

وذكر بيان للقيادة، أن “فريق عمل أمني متخصص تمكن في غضون أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة من كشف ملابسات قتل امرأة تبلغ من العمر 26 عاماً نحراً بالسكين داخل منزلها في إحدى القرى التابعة لقضاء القاسم والتي ارتُكبت في ظروف غامضة والقبض على الجناة”.واضاف البيان، أن “الفريق وعقب جمع المعلومات توصل إلى تحديد هوية الجناة، وبالتنسيق الوثيق مع ، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين من ذوي زوج الضحية والذين اعترفا تفصيلياً بارتكاب الجريمة أثناء التحقيقات الأولية ، ليتم بعد ذلك تصديق اعترافاتهما قضائياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.