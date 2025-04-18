احباط تهريب 4 آلاف حبة مخدرة مخبأة داخل "كوسرة" في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (4575) حبة مخدرة، كانت مخبأة داخل جهاز كهربائي (كوسرة) ، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها الى البلاد".وأضافت ان "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع الشعبة الفنية وشعبة وشرطة الگمرك"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى والمؤثرات العقلية في ، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".