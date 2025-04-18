انتحار موظف حكومي بمنزله في المثنى

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأقدام موظف حكومي على الانتحار لا سباب مجهولة في .





وقال المصدر للسومرية نيوز ان "موظفا حكوميا من مواليد 1997 اقدم على الانتحار شنقا لأسباب مجهولة في منزله بقضاء الخضر جنوب ".



وتابع، ان "القوات الامنية وصلت الى منزل الشخص وشرعت تحقيق بالحادثة". وقال المصدر للسومرية نيوز ان "موظفا حكوميا من مواليد 1997 اقدم على الانتحار شنقا لأسباب مجهولة في منزله بقضاء الخضر جنوب ".وتابع، ان "القوات الامنية وصلت الى منزل الشخص وشرعت تحقيق بالحادثة".