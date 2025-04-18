مصدر يوضح لـ السومرية: الفيديو المتداول لاعتداء في العامرية يعود لوقت سابق

وبيّن المصدر لـ ، أن "المقطع المصور لشخص يهاجم عائلة سيارتهم في يعود لوقت سابق وتحديداً قبل نحو 3 اشهر".وكان مقطع الفيديو قد أثار ردود فعل واسعة بعد انتشاره، حيث يظهر فيه شخص برفقة امرأة وهو يتهجم على عائلة كانت داخل سيارتها، وسط صراخ وبكاء لأطفال، ما حالة من الذعر والرعب.