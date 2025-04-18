مخلفات حربية تتسبب ببتر ساق سائق جرار غرب الموصل

وذكر المصدر لـ ، أن الانفجار أسفر عن بتر إحدى ساقي السائق، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.وتشهد بعض المناطق المحررة حوادث مشابهة بين الحين والآخر بسبب انتشار المخلفات الحربية غير المنفلقة من المعارك السابقة، وسط دعوات متكررة لتكثيف حملات المسح والإزالة من قبل الجهات المعنية.