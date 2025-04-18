الداخلية توضح بشأن مقاطع فيديو متداولة: تعود لحوادث قديمة والإجراءات اتُخذت بشأنها

وأكدت الداخلية، في بيان تلقته ، أنها رصدت ما وصفته بـ”حملة ممنهجة” تهدف إلى إعادة نشر تلك المقاطع بهدف إثارة الرأي العام، محذرة من محاولات التضليل الإعلامي واستغلال الرأي العام لأغراض وأهداف معروفة.وأضاف البيان أن الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة ومحاسبة كل من يروج أو يوهم الناس بوقوع هذه الحوادث موخرا، مؤكدة في الوقت ذاته أن المتلقي العراقي يمتلك الوعي الكافي لتمييز هذه التصرفات غير القانونية.وكان قد أوضح مصدر أمني، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر شخصًا مسلحًا يهاجم عائلة داخل مركبتهم في غربي العاصمة ، يعود إلى وقت سابق وليس حديثًا كما أُشيع.وبيّن المصدر لـ نيوز، أن "المقطع المصور لشخص يهاجم عائلة سيارتهم في منطقة يعود لوقت سابق وتحديداً قبل نحو 3 اشهر".وكان مقطع الفيديو قد أثار ردود فعل واسعة بعد انتشاره، حيث يظهر فيه شخص برفقة امرأة وهو يتهجم على عائلة كانت داخل سيارتها، وسط صراخ وبكاء لأطفال، ما حالة من الذعر والرعب.