مقتل وكيل مواد غذائية طعناً بسكين في ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "مجهولين اقدموا اليوم على قتل وكيل مواد غذائية طعناً بسكين داخل سوق شعبية في ".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته، فيما تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".