الأمن يفك لغز جريمة غامضة ويعتقل الجناة جنوبي العراق

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، أن "مركز شرطة احد توابع قسم شرطة (ع) تلقى بلاغ حول وجود حادث قتل شاب عشريني اثر تعرضه لإطلاق نار في احدى المناطق الزراعية بقضاء كرمة بني سعيد".وأضاف البيان، أنه "من خلال التحريات الدقيقة وجمع المعلومات وبوقت قياسي وخلال 48 ساعة وبجهود شعبة مكافحة إجرام قضاء كرمة بني سعيد بالاشتراك مع قسم شرطة الامام الحسن المجتبى (ع) وقسم استخبارات ومكافحة الارهاب تم القاء القبض على متهمين (2)"، مبينا، أنه "من خلال مواجهتهما بالأدلة المستحصلة ضدهما وبجهود محققي المكافحة اعترف المتهم (ك، ع، ن) بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع المتهم (م، ف، م) اثر خلافات سابقة باستخدام سلاح ناري".وبحسب البيان، فقد "اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية وأجري لهما كشف الدلالة القانوني" لافتاً إلى أن " قرر توقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق اصوليا".