مقتل وإصابة 8 أطفال بانفجار مخلف حربي في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "طفلاً قتل وأصيب 7 آخرين، بانفجار مخلف حربي في قضاء المجر الكبير جنوب ".وأضاف، أن "المخلف انفجر على الأطفال عندما كانوا يلعبون قرب طمر صحي في منطقة العيداوية".