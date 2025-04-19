مقابل مبالغ مالية.. ضبط مخالفين يستغلون الأرصفة كساحات لوقوف السيارات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "نفذت مفارز مركز شرطة القناة واجب أمني ضمن منطقة ، أسفر عن ضبط عدد من المخالفين من أصحاب الكراجات العشوائية".واضافت، انه "تبين من خلال المتابعة أن المخالفين يقومون باستغلال الأرصفة وتحويلها إلى كراجات لوقوف المركبات، ويتقاضون مبالغ مالية من المواطنين دون أي سند قانوني، في تجاوز صريح على الأملاك العامة وتعطيل لحركة السير".واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المخالفين وإيداعهم التوقيف‏".