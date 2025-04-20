الداخلية تطلق حملة "الموقوف مقيد الحرية محفوظ الكرامة"

وأوضحت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "هذه الحملة تتضمن أنشطة متنوعة مثل الجولات التفتيشية الميدانية، وورش العمل، والبرامج التدريبية، والمواد الإعلامية التوعوية"، مبينة ان "هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى العاملين في مختلف أقسام ".وأضافت المديرية، أن "الحملة تأتي انسجاماً مع المبادئ القانونية والدستورية التي تضمن صيانة وتعزيز هذه الحقوق في "، لافتة الى "إنها خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية".