بينها القتل العمد.. القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تمكنت تشكيلات شرطة من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم "اثنين" اقدما على اطلاق النار بإتجاه احدى الدور السكنية، واخرين بقضايا (القتل العمد، الابتزاز الالكتروني، التزوير، اطراف مشاجرات)، وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الاعظمية، حي الجزائر، الدورة، الحرية، الصالحية، النصر والسلام) في جانبي الكرخ والرصافة".وتابع، انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".