مسلحون يدفعون قائد الشرطة للتحرك.. ماذا جرى في النجف؟

وذكر بيان للقيادة ورد لـ ، أن "قيادة شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بالحادث وعلى الفور، تحرك قائد شرطة المحافظة اللواء ذياب الفتلاوي ميدانيًا إلى موقع الحادث، حيث تبين أن شركة حماية خاصة كانت ترافق أحد شركاء المجمع السكني لوجود خلاف بين الشركاء".وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إذ جرى اعتقال أفراد المجموعة (14) شخص تم ايداعهم التوقيف، وضُبط بحوزتهم (15) بندقية نوع كلاشنكوف، و(3) مسدسات، بالإضافة إلى أربع عجلات كانت تستخدم في التنقل".