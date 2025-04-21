وزير الداخلية ورئيس هيئة الحج يبحثان في الرياض ملف تفويج الحجاج

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ ، أن "الشمري، عقد مع نظيره السعودي الأمير بن ، اجتماعاً لبحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها تفويج الحجاج الى الديار والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين".ورحب السعودي "بهذه الزيارة، مشيداً بالتعاون بين البلدين الجارين في شتى المجالات خاصة الأمنية منها".