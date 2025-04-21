اعتقال متهمين بجريمة قتل في النجف

أعلنت ، عن اعتقال متهمين بجريمة قتل في ناحية .

وقالت القيادة في بيان، "بناءً على معلومات وردت بشأن وقوع جريمة قتل في ناحية وجه قائد شرطة الأشرف اللواء الفتلاوي بتشكيل فريق عمل أمني برئاسة مدير شرطة قضاء الكوفة اللواء عدي صاحب السلطاني بدعم كبير واسناد من ابطال خلية الاستخبارية ومشاركة نخبة من ضباط ومنتسبي إجرام الكوفة وبعد جمع المعلومات والتحري المكثف ونصب الكمائن المحكمة تمكن الفريق من تحديد موقع المتهمين بالجريمة وإلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بارتكابهم الجريمة وقد تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".