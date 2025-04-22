شاهد.. كيف تمكنت القوات الأمنية من تحرير مختطفة بعد القبض على الخاطفين بميسان

وقالت قائد شرطة المحافظة اللواء لفته فاخر المحمداوي في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على جمع المعلومات الدقيقة والأخبار الوارد إلى اجرام (شعبة الخطف) تم تشكيل فريق عمل مختص وتوجيه قوة أمنية من الشعبة اعلاه وبعد تعقب وتحديد تحركات المتهم، واستحصال الموافقات القضائية تمت مداهمة المنزل وإلقاء القبض على الخاطف".واضاف "من خلال التحقيق مع المتهم اعترف بإخفائه للمختطفة في منطقة اخرى ضمن مركز مدينة وبعد الانتقال إلى المكان وبدلالة المتهم تم تحرير المختطفة، حيث كان يقوم بغلق المنزل من الخارج خشية تمكنها من الهروب"، مشيرا إلى ان "المشتركين بحادث الخطف تمت الإطاحة بهم وهم ثلاثة أشخاص من ضمهم امراة".وتابع "تم توقيفهم وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي".