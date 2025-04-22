العراق يتلف 341كغم و100 ألف حبة من المخدرات

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أنه "أجريت اليوم، عملية اتلاف لكميات كبيرة من المواد من قبل والمؤثرات العقلية، وبمشاركة ممثل الهيئة في اللجنة".وأضاف أن "عملية الإتلاف بلغ وزنها (340 كغم 679 غراماً) و( 100000) قرص سيدافيد، بإشراف قاضي من الاعلى، وذلك في دائرة الطب العدلي في ".