تفاصيل جديدة تخص حادثة مقهى "رضا علوان" في بغداد

كشف ذوو احد اطراف حادثة "رضا علوان" في شمالي تفاصيل جديدة.

وقال والد احد الضحايا لـ ، "تم الاعتداء على ابني بسبب فنجان قهوة بعد طلب سكر وحدثت مشادة خارج المقهى وقام نحو 15 شخصا بالهجوم عليه وضربه بشكل مبرح".

بدوره قال ابن عم احد الاشخاص لـ السومرية، "تم الاعتداء على ابناء عمنا بسبب فنجان قهوة وتم ضربهم بشكل مبرح".

وفي وقت سابق، نشب نزاع بين العاملين في فرع وزبون يرتاد دائماً على المقهى بسبب قهوة تركية.