اندلاع حريق في سكن طلبة الحوزة العلمية في النجف

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا اندلع اليوم داخل المجمع العلوي جنوبي والذي يضم دورا لسكن طلاب الحوزة العلمية".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لإخماد الحريق"، مشيرا الى "عدم توفر معلومات عن الخسائر المادية والبشرية التي خلفها الحريق".